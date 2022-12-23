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23 декабря, 19:01

На западе Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами

В Москве загорелся ангар Всероссийского института лёгких сплавов

В Москве на улице Горбунова загорелся ангар на территории Всероссийского института лёгких сплавов (ВИЛС). Пожарные уже работают на месте ЧП, рассказали Лайфу очевидцы.

Здание находится по адресу улица Горбунова, дом 2 в Западном административном округе Москвы. На месте ЧП открытое горение. Ангар площадью примерно 20 на 20 метров. Внутри и рядом находятся газовые баллоны с пропаном и ацетиленом. Слышны взрывы.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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