На западе Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами
В Москве загорелся ангар Всероссийского института лёгких сплавов
В Москве на улице Горбунова загорелся ангар на территории Всероссийского института лёгких сплавов (ВИЛС). Пожарные уже работают на месте ЧП, рассказали Лайфу очевидцы.
Здание находится по адресу улица Горбунова, дом 2 в Западном административном округе Москвы. На месте ЧП открытое горение. Ангар площадью примерно 20 на 20 метров. Внутри и рядом находятся газовые баллоны с пропаном и ацетиленом. Слышны взрывы.
Ранее Лайф сообщал, что страшный пожар во Владивостоке унёс жизни двух трёхлетних малышей — мальчика и девочки. Один из детей скончался в карете скорой помощи.
Агентство "Москва"