На западе Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами

В Москве на улице Горбунова загорелся ангар на территории Всероссийского института лёгких сплавов (ВИЛС). Пожарные уже работают на месте ЧП, рассказали Лайфу очевидцы.

Здание находится по адресу улица Горбунова, дом 2 в Западном административном округе Москвы. На месте ЧП открытое горение. Ангар площадью примерно 20 на 20 метров. Внутри и рядом находятся газовые баллоны с пропаном и ацетиленом. Слышны взрывы.