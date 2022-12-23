Перечислены продукты, снижающие уровень кортизола при стрессе

Во время стресса организм вырабатывает кортизол, переизбыток которого провоцирует различные заболевания, включая синдром Иценко-Кушинга. Поддержать организм при тревожности поможет полноценный рацион питания. Врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Вероника Очирова в беседе с "Газетой.ru" рассказала о продуктах, которые успокаивают нервную систему.

По словам специалиста, для стабильного эмоционального состояния полезна рыба жирных пород, к примеру, это может быть сельдь, тунец, форель, сёмга. Также "успокаивающим топливом" для работы нервной системы считаются телятина, говядина, творог, молоко, сыр, бананы, бобовые и орехи. Вышеперечисленные продукты, как указала врач, являются источниками триптофана и магния, которые, в свою очередь, увеличивают синтез серотонина, его ещё называют гормоном счастья.

"Также [для нервной системы] полезна минеральная вода, богатая магнием. Принимать небольшими порциями регулярно за 15–20 минут до еды. Утром натощак — 100–200 миллилитров, перед другими приёмами пищи — по 150 миллилитров)", — добавила Очирова.