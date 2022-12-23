В Новороссийске полуторагодовалый мальчик едва не погиб, подавившись куриной костью в супе
В Новороссийске медики спасли жизнь полуторагодовалому мальчику, достав из его пищевода куриную кость. Об этом сообщает издание "Кубанские новости".
Малыша привезли в больницу с жалобами на боль в горле, затруднённое дыхание, а также частичную непроходимость воды и пищи. Выяснилось, что за несколько часов до этого мальчик ел суп и подавился. Ребёнку сделали рентген, но инородных тел на снимке обнаружено не было. Тогда врачи стали осматривать пищевод с помощью эндоскопа и обнаружили злосчастную кость. Чтобы извлечь инородный предмет, медики успешно провели ювелирную операцию под общим наркозом.
Кость, которая застряла в пищеводе мальчика. Фото © "Кубанские новости"
Ранее томские хирурги удалили из желудка 11-летней девочки огромный волосяной ком весом около 600 граммов. Школьница поступила в клинику с резкой болью в животе. Врачи предупредили, что инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта.
Freepik