В Новороссийске полуторагодовалый мальчик едва не погиб, подавившись куриной костью в супе

Малыша привезли в больницу с жалобами на боль в горле, затруднённое дыхание, а также частичную непроходимость воды и пищи. Выяснилось, что за несколько часов до этого мальчик ел суп и подавился. Ребёнку сделали рентген, но инородных тел на снимке обнаружено не было. Тогда врачи стали осматривать пищевод с помощью эндоскопа и обнаружили злосчастную кость. Чтобы извлечь инородный предмет, медики успешно провели ювелирную операцию под общим наркозом.