ФИФА не нашла случаев манипулирования результатами матчей на ЧМ-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила ни одного случая манипулирования результатами матчей во всех 64 встречах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации.
Для мониторинга этого вопроса ФИФА создала специальную рабочую группу по вопросам честности. Свою работу она завершила 22 декабря. Специалисты проверяли места проведения матчей, отчёты об анализе легальных рынков ставок, а также провели расследования в нескольких юрисдикциях.
Напомним, 18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Францию. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. Он заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде. По данным ВЦИОМа, более половины россиян не следили за ходом чемпионата.
ТАСС / Сергей Бобылев