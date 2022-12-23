Молдавии придётся легализовать однополые браки ради возможного вступления в ЕС
Европарламент настойчиво призвал Молдавию легализовать однополые браки
Европарламент призвал власти Молдавии легализовать однополые браки и открыто выступить в защиту ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в опубликованном в пятницу годовом отчёте о выполнении условий Соглашения об ассоциации Кишинёва с Евросоюзом.
В документе Брюссель указал молдавским элитам на важность борьбы с трудовой дискриминацией, преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав национальных и сексуальных меньшинств, "включая ромов и иммигрантов".
"Европейский парламент призывает Молдавию отменить конституционный запрет на однополые браки, установленный в 1994 году, и принять меры по борьбе с дискриминацией ЛГБТ-лиц", — приводит цитату из документа РИА "Новости".
Напомним, что 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в нашей стране. Теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.
Shutterstock