Молдавии придётся легализовать однополые браки ради возможного вступления в ЕС

Европарламент призвал власти Молдавии легализовать однополые браки и открыто выступить в защиту ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в опубликованном в пятницу годовом отчёте о выполнении условий Соглашения об ассоциации Кишинёва с Евросоюзом.

В документе Брюссель указал молдавским элитам на важность борьбы с трудовой дискриминацией, преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав национальных и сексуальных меньшинств, "включая ромов и иммигрантов".

"Европейский парламент призывает Молдавию отменить конституционный запрет на однополые браки, установленный в 1994 году, и принять меры по борьбе с дискриминацией ЛГБТ-лиц", — приводит цитату из документа РИА "Новости".