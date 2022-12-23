Решение о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию примут 27 декабря

Решение по вопросу выхода Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

"Этот вопрос, безусловно, окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК даёт нам такую возможность", — цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".

Напомним, 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за конфликта на Украине. Тем не менее в ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 17-го числа соперником россиян стала сборная Таджикистана, а 20-го — сборная Узбекистана. Обе встречи завершились без забитых мячей (0:0).