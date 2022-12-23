Эксперт рассказал, как повлиять на шумных соседей в новогодние каникулы

В России пока не принят "закон о тишине", однако в ряде регионов нельзя шуметь в новогоднюю ночь после трёх-четырёх часов утра, иногда даже после 22:00. Об этом в беседе с kp.ru напомнил юрисконсульт отдела защиты прав потребителей "Роскачества" Игорь Поздняков.

"Например, в Самарской области шумное празднование Нового года допустимо с 22 часов 31 декабря до трёх часов 1 января. Хотя, надо сказать, я не знаю ни одного случая, когда граждан привлекали к ответственности за шум в новогоднюю ночь", — отметил он.

Существуют и законы, которые определяют допустимый уровень шума. Так, в Санитарных правилах и нормах (СанПиН) указано, что с 7:00 до 23:00 этот показатель должен быть в диапазоне 40–55 децибел, где нижняя граница означает обычную негромкую речь, а верхняя — звук двигателя работающей машины. В другое время уровень шума может быть 30–45 децибел — тихий разговор, а также работающая техника: холодильник, стиральная или посудомоечная машины. При нарушении права на отдых стоит обратиться к участковому: полицейские прибудут на место и разберутся в ситуации.