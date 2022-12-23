Уролог объяснил, чем подогрев сиденья в машине опасен для мужчин

Если мужчине на протяжении всей поездки в автомобиле пользоваться функцией подогрева сиденья, то это может негативно сказаться на его фертильности (способности производить потомство). Об этом рассказал врач – уролог-андролог Дмитрий Тикоцкий.

Он подчеркнул, что подогрев сиденья даже может быть полезен для мужчины, но только непродолжительное время.

"Важно учитывать то, что включать подогрев сидений на всё время продолжительной поездки не стоит — следует прогревать кресло до комфортной температуры, а затем подогрев выключать", — сказал врач в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, повышенная температура может несколько ухудшить функцию яичек у мужчины. Впоследствии есть вероятность ухудшения качества сперматозоидов и временного снижения уровня тестостерона. Это происходит не всегда, но такой риск всё равно существует, предупредил специалист. Он посоветовал прогревать кресла до начала поездки.