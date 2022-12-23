Большинство россиян признались, что не скучают по культовой рекламе "Праздник к нам приходит"

По культовому ролику со слоганом "Праздник к нам приходит" скучают только 14% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом сквозной аналитики, кол-трекинга и управления рекламой Calltouch.

"14% опрошенных скучают по культовой рекламе со знаменитым слоганом "Праздник к нам приходит", — приводит сообщение "Газета.ru".

При этом более 50% респондентов признались, что не испытывают положительных эмоций при просмотре новогодней рекламы. Почти 30% россиян она вовсе раздражает, и столько же пожаловалось на то, что её слишком много. Равнодушно относятся к такой рекламе около 16,5%.

Аналитики выяснили, что в новогодней рекламе россияне хотели бы видеть больше душевности и оптимизма. Вместе с тем 14,4% респондентов не хватает юмора, а 13% — песен прошлых лет по теме Нового года, столько же пожаловались на отсутствие в роликах отражения современных реалий. Также 28% россиян подчеркнули, что в 2022 году им было "не до рекламы".