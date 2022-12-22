Зумеры против бумеров: Опрос показал, кто более трепетно подходит к празднованию Нового года

Традиция наряжаться на Новый год в России пользуется большей популярностью среди молодёжи в возрасте 18–29 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели онлайн-сервис доставки продуктов из магазинов "Сбермаркет" и исследовательское агентство "Русопрос".

"В ходе опроса аналитики также выявили интересный тренд: чем старше респонденты, тем они менее склонны заниматься своим праздничным образом", — указали авторы исследования.

Доля тех, кто не будет покупать украшения к празднику, тоже растёт по мере увеличения возраста. Среди молодых людей от 18 до 29 лет на таких приходится 23%, а среди 45–65-летних — уже 38% участников опроса.

В среднем россияне тратят неделю на подбор наряда для новогодней ночи. А 20% респондентов выделяют на подготовку один день или меньше. Некоторые тратят на это около месяца, причём женщин среди них в два раза больше, чем мужчин. А вот поиск и покупка подарков у большинства россиян (63%) занимают не более недели, а около 20% укладываются всего в один день.

Всего в опросе приняли участие 1000 человек из 15 городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других.