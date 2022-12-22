Монгольские женщины разделись на 20-градусном морозе в знак протеста против хищений угля

Протесты в Монголии против хищений угля в стране набирают обороты. Сегодня монгольские женщины разделись на двадцатиградусном морозе, добиваясь привлечения к ответственности виновных лиц. Кадры с места появились в социальных сетях.

Женщины в Улан-Баторе разделись на морозе в знак протеста против хищений угля. Видео © t.me / РИА "Новости"

Ранее в протестных акциях против хищений угля в стране принимали участие только мужчины, однако сегодня действовать решили женщины. Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, они оголились перед Дворцом правительства, требуя разрешения присутствовать на слушаниях по угольному делу в Великом государственном хурале Монголии.

За состоянием женщин наблюдали врачи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что после речи выступающую всё-таки укрыли тёплой курткой.