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22 декабря, 12:40

Монгольские женщины разделись на 20-градусном морозе в знак протеста против хищений угля

<p>Женщины в Улан-Баторе разделись на морозе в знак протеста против хищений угля. Обложка © Тwitter / <a href="https://twitter.com/batbold10k/status/1605825866751098880?s=21&t=XghVlOb4kWKJvx-Piw1KSg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Батболд</a></p>

Женщины в Улан-Баторе разделись на морозе в знак протеста против хищений угля. Обложка © Тwitter / Батболд

Протесты в Монголии против хищений угля в стране набирают обороты. Сегодня монгольские женщины разделись на двадцатиградусном морозе, добиваясь привлечения к ответственности виновных лиц. Кадры с места появились в социальных сетях.

Женщины в Улан-Баторе разделись на морозе в знак протеста против хищений угля. Видео © t.me / РИА "Новости"

Ранее в протестных акциях против хищений угля в стране принимали участие только мужчины, однако сегодня действовать решили женщины. Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, они оголились перед Дворцом правительства, требуя разрешения присутствовать на слушаниях по угольному делу в Великом государственном хурале Монголии.

За состоянием женщин наблюдали врачи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что после речи выступающую всё-таки укрыли тёплой курткой.

Москва считает протесты в Монголии внутренним делом этой страны

Москва считает протесты в Монголии внутренним делом этой страны

Массовые протесты против коррупционеров в Монголии начались 4 декабря, а уже на следующий день акции переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай.

Оксана Попова

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