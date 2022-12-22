Президент России Владимир Путин заявил, что верит в Деда Мороза, как и должны делать "все приличные люди". Такое признание он сделал в беседе с маленькой девочкой. Кадры опубликовал ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин признался, что верит в Деда Мороза, как "все приличные люди". Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники", — с улыбкой ответил российский лидер на вопрос девочки во время посещения Дома молодёжи и "Ёлки желаний" в столичном Манеже.