Россияне рассказали, как часто им доводилось играть Деда Мороза и Снегурочку перед детьми
Каждый третий отец в России хотя бы раз наряжался Дедом Морозом для детей
Наряжаться Дедом Морозом для собственных детей приходилось каждому третьему российскому папе (34%). Об этом свидетельствуют результатф опроса, проведённого аналитиками SuperJob, сообщает 78.ru.
Так, 27% респондентов заявили, что примерили на себя амплуа новогоднего волшебника дома или в гостях, ещё 10% доводилось играть Деда Мороза на утреннике в школе или детском саду. Мамам эту роль по очевидным причинам доверяют гораздо реже — наряжаться в седовласого старца приходилось лишь 4% женщинам. При этом каждая третья россиянка, у которой есть дети, выступала в роли Снегурочки: 19% опрошенных признались, что хотя бы раз сыграли её дома, а 17% — для широкой аудитории.
Не имеющие детей россияне примеряют роли новогодних волшебников реже, чем родители. К примеру, играть Деда Мороза доводилось лишь каждому четвёртому представителю сильного пола (24%), а Снегурочку — 26% женщинам.
Ранее Лайф объяснил, как не разориться на подарке "от Деда Мороза". Если же ребёнок просит что-то нематериальное, то тут крайне необходимо провести беседу в доверительной обстановке, подумать, что было бы неплохо сделать для исполнения его мечты, либо же признать её несбыточность.
Shutterstock