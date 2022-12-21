Россияне рассказали, как часто им доводилось играть Деда Мороза и Снегурочку перед детьми

Так, 27% респондентов заявили, что примерили на себя амплуа новогоднего волшебника дома или в гостях, ещё 10% доводилось играть Деда Мороза на утреннике в школе или детском саду. Мамам эту роль по очевидным причинам доверяют гораздо реже — наряжаться в седовласого старца приходилось лишь 4% женщинам. При этом каждая третья россиянка, у которой есть дети, выступала в роли Снегурочки: 19% опрошенных признались, что хотя бы раз сыграли её дома, а 17% — для широкой аудитории.