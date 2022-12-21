В Ростовской области запретили использовать беспилотники

Власти Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников с 22 декабря. Исключение сделают для ряда государственных ведомств. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта. Делаем это, опираясь на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал регионам глава государства. С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников (исключение — для ряда государственных ведомств)", — написал он в телеграм-канале.

Также ограничат транзит через Ростов-на-Дону для большегрузов грузоподъёмностью свыше 12 тонн.