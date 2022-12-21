В Ростовской области запретили использовать беспилотники
Власти Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников с 22 декабря. Исключение сделают для ряда государственных ведомств. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта. Делаем это, опираясь на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал регионам глава государства. С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников (исключение — для ряда государственных ведомств)", — написал он в телеграм-канале.
Также ограничат транзит через Ростов-на-Дону для большегрузов грузоподъёмностью свыше 12 тонн.
Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин ввёл средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе. При этом режиме, в частности, подразумевается защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, также власти наделяются полномочиями для удовлетворения потребностей ВС РФ, воинских формирований, органов и нужд населения.
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