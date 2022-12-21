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21 декабря, 13:37

В Белгородской области до 5 января продлили жёлтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности, он будет в силе до 5 января. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"До 5 января на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал он в телеграм-канале.

В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков до конца января

В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков до конца января

Ранее Лайф рассказывал, что в Курской области вновь продлили жёлтый уровень террористической опасности. Он будет действовать ещё 15 суток.

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ТАСС / П/с губернатора Белгородской области

Варвара Романова

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