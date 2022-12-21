В Белгородской области до 5 января продлили жёлтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности, он будет в силе до 5 января. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"До 5 января на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал он в телеграм-канале.