Путин: Россия годами чуть ли не бесплатно поставляла Украине энергоресурсы

Президент России Владимир Путин напомнил, что после развала СССР Москва годами пыталась выстроить нормальные отношения с Киевом, практически забесплатно поставляя в страну энергоресурсы. Заявление он сделал во время коллегии Министерства обороны РФ.

"Мы на протяжении десятилетий (я хочу это подчеркнуть — на протяжении десятилетий) предпринимали попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях. Ну всё делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения. И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало", — заявил Путин.