Путин: Россия годами чуть ли не бесплатно поставляла Украине энергоресурсы
Президент России Владимир Путин напомнил, что после развала СССР Москва годами пыталась выстроить нормальные отношения с Киевом, практически забесплатно поставляя в страну энергоресурсы. Заявление он сделал во время коллегии Министерства обороны РФ.
"Мы на протяжении десятилетий (я хочу это подчеркнуть — на протяжении десятилетий) предпринимали попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях. Ну всё делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения. И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало", — заявил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал события, происходящие на Украине, трагедией, результатом политики третьих стран.
LIFE