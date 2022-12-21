Путин заявил, что Россию не ждали в "цивилизованном мире"

Глава государства Владимир Путин заявил о том, что Россия всегда пыталась стать частью так называемого цивилизованного мира, однако её там видеть не желали. Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны.

"Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира, и вот после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки", — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что и сам неоднократно предпринимал попытки сблизиться с Западом, но они едва ли заканчивались успехом. Путин указал, что, напротив, делалось всё, чтобы "добить" Россию. В том числе с использованием международных террористов на Кавказе.