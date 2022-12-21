Путин: Российские власти не будут заниматься милитаризацией экономики
Российские власти не будут заниматься милитаризацией экономики и повторять ошибок прошлого. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.
"Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности там, где надо, и там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику", — сказал российский лидер.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что РФ будет использовать все возможности, чтобы совершенствовать вооружённые силы и всю военную составляющую государства, но решать данные задачи необходимо без ущерба для экономики и социальной сферы.
Ранее Путин, выступая на коллегии МО, заявил, что сила России всегда была и будет в единстве армии и народа. По словам российского лидера, наши военные сегодня сражаются так же мужественно и стойко, как герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной.
Кадр из видео LIFE