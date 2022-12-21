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21 декабря, 13:13

Путин заявил, что Россия всегда казалась Западу "слишком большой"

Путин: Запад веками хотел "раздробить" Россию

Веками целью Запада была дезинтеграция России, так как наша страна всегда казалась им слишком большой. Об этом в ходе коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин.

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому её нужно немножко почикать, раздробить", — отметил российский лидер.

Шойгу: Запад старается не замечать элементов ядерного шантажа Украины

Шойгу: Запад старается не замечать элементов ядерного шантажа Украины

Ранее президент России Владимир Путин, открывая заседание расширенной коллегии Минобороны РФ, заявил, что против РФ сегодня используется потенциал практически всех стран – членов НАТО.

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kremlin.ru

Артур Белкин

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