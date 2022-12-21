Путин заявил, что Россия всегда казалась Западу "слишком большой"

Веками целью Запада была дезинтеграция России, так как наша страна всегда казалась им слишком большой. Об этом в ходе коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин.

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому её нужно немножко почикать, раздробить", — отметил российский лидер.