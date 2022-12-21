Путин назвал происходящее на Украине трагедией, которую спровоцировали третьи страны

Президент РФ Владимир Путин назвал события, происходящие на Украине, трагедией. По словам главы государства, это результат политики не России, а третьих стран. Об этом он сказал во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.

По словам главы государства, Россия всегда считала украинский народ братским, поэтому в нынешней ситуации её упрекнуть не в чем.

"То, что происходит, это, конечно, наша трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. Она является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира", — сказал президент, добавив, что определённых успехов в этом плане Запад всё же добился.