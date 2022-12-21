17-летняя голкиперша молодёжки женского ФК могла умереть от отравления метадоном

Голкиперша приехала в Волгоград к подруге, футболистке местного клуба "Ротор". Они давно дружили, поэтому родители отпустили дочь со спокойной душой, а на поезд девочку проводил брат. По данным Лайфа, 19 декабря подростки сходили в кино и кафе, после чего вернулись домой. На следующее утро дедушка подруги зашёл в комнату и увидел свою внучку в коме, а также тело голкиперши.