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21 декабря, 13:07

17-летняя голкиперша молодёжки женского ФК могла умереть от отравления метадоном

Футболистка молодёжной команды одного из российских клубов могла умереть от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщил Лайфу источник.

Голкиперша приехала в Волгоград к подруге, футболистке местного клуба "Ротор". Они давно дружили, поэтому родители отпустили дочь со спокойной душой, а на поезд девочку проводил брат. По данным Лайфа, 19 декабря подростки сходили в кино и кафе, после чего вернулись домой. На следующее утро дедушка подруги зашёл в комнату и увидел свою внучку в коме, а также тело голкиперши.

Через сутки футболистка "Ротора" пришла в себя, но заявила, что ничего не помнит. Полицейские обнаружили рядом с телом погибшей пакетик с метадоном массой около 0,3 грамма. Окончательную причину смерти футболистки покажет экспертиза.

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Как писал Лайф, в футбольном клубе, за который играла погибшая девушка, сообщили, что во время трагедии та была в отпуске.

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wfccska.ru

Светлана Оперук

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