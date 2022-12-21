Шойгу заявил о необходимости довести численность ВС РФ до 1,5 млн военных
Численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии министерства с участием президента Владимира Путина. При этом, по его словам, количество военный, служащих по контракту, должно достигать 695 тысяч человек.
"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооружённых сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек", — сказал министр.
Ранее Шойгу сообщил, что свыше 100 тысяч российских военнослужащих за время спецоперации на Украине получили государственные награды, причём 120 из них стали Героями России. Он подчеркнул, что наши бойцы в ходе боевых действий проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность.
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