Шойгу заявил о необходимости довести численность ВС РФ до 1,5 млн военных

Численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии министерства с участием президента Владимира Путина. При этом, по его словам, количество военный, служащих по контракту, должно достигать 695 тысяч человек.

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооружённых сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек", — сказал министр.