Шойгу: 27 стран потратили $97 млрд на поставки вооружения Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства, заявил, что 27 стран мира выделили в общей сложности 97 миллиардов долларов на поставки оружия Украине, часть из которого оказалась в руках террористов по всей планете.

"Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане", — отметил Шойгу.