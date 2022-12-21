Шойгу заявил, что США и союзники тратят большие средства на информационную войну с РФ

США и их союзники тратят значительные средства на ведение информационной войны с Россией, включая публикацию фейков о спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии ведомства.

"Значительные средства США и их союзники тратят на оказание информационно-психологического воздействия на Россию и наших союзников. Мы в полной мере поняли, что собой представляет якобы свободная западная пресса. Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине", — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, западные СМИ молчат о преступлениях, которые совершают ВСУ, в то же время героизируя киевские власти и народ Украины. Глава ведомства подчеркнул, что преподносится это либо как законная самооборона, либо "действия российских подразделений".