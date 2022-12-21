Шойгу заявил, что США и союзники тратят большие средства на информационную войну с РФ
США и их союзники тратят значительные средства на ведение информационной войны с Россией, включая публикацию фейков о спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии ведомства.
"Значительные средства США и их союзники тратят на оказание информационно-психологического воздействия на Россию и наших союзников. Мы в полной мере поняли, что собой представляет якобы свободная западная пресса. Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине", — отметил Шойгу.
По словам министра обороны, западные СМИ молчат о преступлениях, которые совершают ВСУ, в то же время героизируя киевские власти и народ Украины. Глава ведомства подчеркнул, что преподносится это либо как законная самооборона, либо "действия российских подразделений".
Ранее президент России Владимир Путин, открывая заседание расширенной коллегии Минобороны РФ, заявил, что против РФ сегодня используется потенциал практически всех стран – членов НАТО.
ТАСС / Вадим Савицкий