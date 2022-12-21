Путин: Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады

Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", — отметил глава государства.