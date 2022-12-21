Путин: Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады
Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", — отметил глава государства.
Напомним, после начала спецоперации дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, а также дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.