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21 декабря, 12:23

Путин: Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады

Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", — отметил глава государства.

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Напомним, после начала спецоперации дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, а также дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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