Ядерная триада: Что известно о новейшей подлодке "Генералиссимус Суворов" Новая подлодка проекта "Борей-А" существенно отличается от остальных подводных крейсеров стратегического назначения. В чём заключается уникальная мощь новейшей субмарины — в материале "Лайфа" 8 ноября, 01:40 Атомный подводный ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов". Обложка © topwar.ru

Подлодка "Генералиссимус Суворов"

7 ноября стало известно, что атомный подводный крейсер К-553 "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний в акватории Белого моря. Финальным штрихом в испытаниях субмарины стали сообщения об успешном запуске баллистической ракеты "Булава" крейсером К-553 из акватории Белого моря. По данным Минобороны, все боевые блоки ракеты достигли заданных целей. Это значит, что в ближайшее время АПЛ будет передана флоту.

Атомный крейсер К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) относится к усовершенствованному проекту 955А "Борей-А". Это серия атомных подводных крейсеров четвёртого поколения. Предыдущие подводные крейсеры К-549 "Князь Владимир" и К-552 "Князь Олег" были переданы ВМФ в прошлом и позапрошлом годах.

Строительство "Генералиссимуса Суворова" началось 26 декабря 2014 года, и к концу 2015 года был сформирован основной корпус судна. Субмарина была выведена из эллинга (помещения, где строилось судно. — Прим. Лайфа) 25 декабря 2021 года. 11 января 2022 года судно спустили на воду и подготовили к швартовным и ходовым испытаниям. 20 июля стартовали заводские ходовые испытания, третье из которых прошло в октябре.

Когда крейсер только проектировался, о нём, как и об остальных подлодках проекта "Борей-А", ходило много слухов. Предполагалось, что модернизированные субмарины будут вооружены большим количеством баллистических ракет Р-30 "Булава", а водоизмещение увеличится. Но при проектировании был сделан упор на улучшение ходовых качеств субмарины и уменьшение уровня электромагнитных шумов — ключевого фактора выживания атомной подводной лодки стратегического назначения в чрезвычайной ситуации. В итоге на новой АПЛ обводы носовой части рубки стали более обтекаемыми, также исчез "горб" отсеков, где хранятся баллистические ракеты "Булава".

После всех заключительных процедур крейсер будет отправлен в состав Тихоокеанского флота. Сдача намечена на июль 2023 года.

Какие подлодки есть у России

При проектировании новой субмарины были улучшены все основные характеристики подлодок проекта "Борей-А", например, доработана энергетическия установка, мощность которой, по некоторым данным, на 20% больше, чем у субмарин предыдущего поколения. Водоизмещение "Генералиссимуса Суворова" составляет 24 тысячи тонн, глубина погружения — 480 метров, автономность — 90 суток, подводная скорость — 29 узлов (54 км/ч). Численность экипажа подлодки не изменилась — она по-прежнему составляет 107 человек, включая 55 офицеров.

Как отмечают военные эксперты, новая субмарина с номером К-553 обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. При проектировании и строительстве субмарины были воплощены новые технические решения, внедрено усовершенствованное оборудование и существенно повышена безопасность.

Некоторые сравнивают "Генералиссимуса Суворова" с американскими АПЛ проекта "Колумбия" (Columbia class ballistic missile submarines). Однако головной корабль "Колумбии" USS District of Columbia (SSBN-826) был заложен только в июне этого года, а ввод в эксплуатацию намечен примерно на 2031 год.

Подводная лодка типа "Колумбия" (компьютерная графика) Фото © Wikipedia

"Борей-А" — третий тип подводных лодок стратегического назначения в России. Помимо кораблей этого типа на вооружении ВМФ России находятся подлодки проекта 667БДР "Кальмар" и 667БДРМ "Дельфин". Они, по некоторым данным, будут постепенно заменены на подлодки проекта 955.

Ракета "Булава" и её характеристики

Атомный подводный крейсер К-553 "Генералиссимус Суворов" вооружён шестью торпедами калибра 533 миллиметра, а также торпедоракетами РПК-6М "Водопад". Также предусмотрена установка ПЗРК "Игла-1М" или "Верба". Но главная отличительная особенность крейсера, как и в случае со всеми атомными подлодками проекта "Борей", — баллистические ракеты Р-30 "Булава". Каждая субмарина вооружается 16 такими ракетами, несущими по 6–10 боевых блоков по 100–150 кт, индивидуального наведения и с теми же возможностями по маневрированию, что и у боевых блоков "Авангард". Общий забрасываемый вес боевой части одной ракеты — больше тонны.

Дальность пуска "Булавы" — 9,3 тысячи км, круговое отклонение от цели — 120–350 метров, что при мощности в 100–150 килотонн — практически ювелирное попадание. Важным моментом эксперты называют возможность "сухого старта", когда перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой, что уменьшает вероятность обнаружения подлодки гидроакустиками вражеских судов. Также предусмотрена возможность пуска ракет из-под толщи арктического льда — в случае необходимости это поможет затруднить обнаружение подлодки со спутников.

Р-30 "Булава-30" Фото © Wikipedia

Интересно, что в дни завершения испытаний "Генералиссимуса Суворова", а именно в начале ноября, в порт Гибралтар прибыла американская атомная подлодка стратегического назначения USS Rhode Island. Как отмечают эксперты, это самый крупный в мире носитель баллистических ракет, на борту которого находятся 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II. Военный эксперт Константин Сивков пояснил, что в России хорошо понимают возможности американского флота, поэтому модернизация морского компонента ядерной триады — один из стратегически важных вопросов.

Подлодки проекта "Борей-А", и "Генералиссимус Суворов" в частности, — одна из частей стратегических ядерных сил, один из наиболее устойчивых компонентов нашей стратегической ядерной триады — их сложно обнаружить и уничтожить. И, если что, они могут ударить так, что мало не покажется Константин Сивков Военный эксперт

"Генералиссимус Суворов" — шестая подлодка проекта и вторая модернизированная (по классификации НАТО "improved"). По некоторым данным, до конца года на воду может быть спущен ещё один корабль серии — подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III". После спуска на воду этой подлодки на стапелях завода "Севмаш" останется ещё три подлодки проекта 955А.

"Александр Невский" проекта 955 "Борей" Фото © Wikipedia Сколько подлодок проекта 955А "Борей-А" нужно построить? 0 Хватит и десяти Двух десятков достаточно Столько же, сколько у Америки Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев