Путин: Против РФ используется военный потенциал практически всех членов НАТО

Президент России Владимир Путин, открывая заседание расширенной коллегии Минобороны РФ, заявил, что против РФ сегодня используется потенциал практически всех стран – членов НАТО.

"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО", — заявил глава государства.