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21 декабря, 12:22

Путин: Против РФ используется военный потенциал практически всех членов НАТО

Президент России Владимир Путин, открывая заседание расширенной коллегии Минобороны РФ, заявил, что против РФ сегодня используется потенциал практически всех стран – членов НАТО.

"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО", — заявил глава государства.

Путин начал выступление на коллегии МО с минуты молчания в память о погибших военных

Путин начал выступление на коллегии МО с минуты молчания в память о погибших военных

Ранее Владимир Путин отметил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине сражаются стойко и мужественно.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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