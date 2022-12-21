Путин: Военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены

Российские военные в ходе спецоперации на Украине сражаются стойко и мужественно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях Российской Федерации, в том числе на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что боевые возможности ВС РФ увеличиваются постоянно и с каждым днём и этот процесс будет наращиваться. Он также отметил, что наши военные сейчас сражаются как герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной.