Путин: Военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены
Российские военные в ходе спецоперации на Украине сражаются стойко и мужественно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях Российской Федерации, в том числе на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан", — сказал российский лидер.
Путин добавил, что боевые возможности ВС РФ увеличиваются постоянно и с каждым днём и этот процесс будет наращиваться. Он также отметил, что наши военные сейчас сражаются как герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин начал выступление на коллегии МО с минуты молчания в память о погибших военных. Он отметил, что бойцы РФ выполняют свой ратный долг достойно, не жалеют сил, прикрывают собой однополчан.