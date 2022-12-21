Губернаторы российских регионов рассказали о разработке программ для молодёжи

Губернаторы, члены правительства и эксперты согласовывают решения перед Госсоветом по молодёжной политике, который состоится 22 декабря в Москве. Так, например, глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о создании сети спортивных заведений.

Глава Мурманской области Андрей Чибис — о разработке программ для привлечения молодёжи. Видео © LIFE

Он подчеркнул, что сегодня Арктика очень активно развивается, но без молодёжи это невозможно. Поэтому власти Мурманской области запустили целый ряд программ для привлечения молодого поколения. Например, теперь молодёжи стали платить больше, что покончило с дефицитом в кадрах людей до 35 лет. Также в каждом городе и посёлке региона была запущена сеть общественных пространств для того, чтобы вытянуть молодёжь из торговых центров и подъездов. А ещё открылись бесплатные фитнес-центры. Кроме того, обсуждается вопрос честного и легального трудоустройства школьников.

Глава Амурской области Владимир Орлов — о разработке долгосрочной программы занятости молодёжи. Видео © LIFE

В Амурской области обсуждают разработку долгосрочной программы занятости молодёжи, которая включает огромный спектр вопросов, в том числе привлечение детей в возрасте от 14 до 18 лет, упрощение законодательства. Как объяснил губернатор региона Владимир Орлов, работодатели зачастую не берут их на работу из-за ответственности. Однако дети изъявляют желание трудиться, особенно в каникулы. Поэтому нужно убрать взаимоисключающие нормативные акты. Например, сироты получают полгода выплаты от государства в размере средней зарплаты, поэтому они не выходят на работу, ведь им будут платить меньше. Такие нюансы, считает Орлов, нужно устранить.

Другая тема, обсуждаемая в Амурском регионе, — государственная, муниципальная служба. По словам губернатора, должна быть разработана отдельная программа сопровождения и наставничества. В противном случае, отметил он, система муниципального управления будет деградировать и стареть.

Глава Новосибирской области Андрей Травников — об обсуждении вопросов, связанных с воспитанием молодёжи. Видео © LIFE

Глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что региональные власти обсуждают вопросы, связанные с помощью субъектам воспитания — педагогам и родителям. Это необходимо, чтобы в результате вырастить сознательных молодых людей. По словам губернатора, важно активизировать патриотическую работу, но не формализировать её, чтобы не допустить большой вал формальных отчётов.