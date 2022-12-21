Психолог объяснила, нужно ли рассказывать ребёнку правду о Деде Морозе

Успокоить расстроенного ребёнка, который узнал правду о существовании Деда Мороза, можно, поделившись своей историей. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала детский семейный психолог Светлана Морозова, которая также дала советы, как правильно провести подобную беседу, если она нужна.

"Важно поддержать ребёнка, попытаться успокоить его, попробовать рассказать собственную историю, как вы узнали о том, что Деда Мороза не существует. Тогда ребёнок успокоится, быстрее отойдёт после этой новости и вернётся к своим привычным делам", — отметила она.

Эксперт добавила, что дети начинают задавать подобные вопросы, когда становятся старше. В таком случае необязательно пытаться сохранить образ Деда Мороза, лучше честно поговорить с ребёнком и рассказать ему о том, что это вымышленный герой, который дарит волшебство малышам. При этом сам несовершеннолетний может спровоцировать взрослого, задав вопрос для того, чтобы услышать, что новогодний волшебник существует, и успокоиться. Ребёнку будет тяжело принять эту правду. По словам специалиста, решение раскрывать тайну очень индивидуально.

"Если родители видят, что их дети верят в легенду о Деде Морозе, не стоит говорить, что это неправда. Разумнее будет поддержать легенду", — подчеркнула психолог.

Иногда родители сами хотят верить, что Дед Мороз существует, тогда они могут договориться с детьми и придерживаться этого мнения вместе. Эксперт отметила, что ощущение волшебства у малышей нужно продлевать. Поэтому если ребёнок не пытается узнать правду, то и не стоит его огорчать.