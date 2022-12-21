Назван топ-5 новогодних подарков для детей, которые помогут развить усидчивость

Каждый родитель мечтает видеть ребёнка увлечённым полезным делом. Если у малыша ещё нет любимого хобби, то на Новый год можно подобрать интересные новогодние подарки, которые научат его усидчивости. Психолог Александр Ларионов по просьбе Лайфа составил рейтинг презентов, которые помогут детям развивать мышление, логику и моторику.

Так, в первую очередь специалист советует обратить внимание на конструкторы. Сегодня в магазинах представлен широкий выбор изделий, поэтому подобрать модель по возрасту и интересам ребёнка не составит никакого труда. Такая игрушка, по словам психолога, поможет детям в развитии манипуляторных навыков. Ещё одним отличным новогодним подарком, который по большей части подойдёт мальчикам, является машина на пульте управления.

"Лучше выбирать грузовики или джипы, они устойчивее и прочнее. Такая игрушка будет способствовать развитию у ребёнка таких качеств, как внимание и концентрация", — отметил наш собеседник.

Психолог Александр Ларионов. Фото © Предоставлено Лайфу

Игровая палатка, по словам Ларионова, также будет прекрасным подарком для гиперактивных детей. Дело в том, что в процессе взросления ребёнок нуждается в уединённом месте, которое являлось бы его личным пространством, где он сможет почувствовать себя в безопасности. Вместе с тем специалист рекомендует родителям при выборе подарка обратить внимание на гимнастический мяч-попрыгун. Такая игрушка поможет детям бороться с беспокойством и напряжением.

Чтобы подарить малышу незабываемые эмоции, психолог также советует присмотреться к детским горкам и качелям, сделанным из прочного пластика. Такие игровые площадки помогут направить необузданную энергию ребёнка в конструктивное русло.

"Не важно, каким будет ваш подарок, ключевой момент — это чтобы вы сами были вовлечены в процесс выбора подарка, вручения и игры. Именно совместное включение в этот процесс поможет управлять вниманием ребёнка, приучит его к порядку и спокойному поведению", — резюмировал Ларионов.