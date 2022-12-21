Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово года
"Наследие" стало словом года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал "наследие" словом уходящего, 2022 года. Об этом сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте".
"Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — "наследие", — говорится в тексте сообщения.
В институте отмечают, что в нынешнее неспокойное время важно переосмыслить историческое прошлое со всеми его ошибками и достижениями, чтобы понять путь, по которому следует двигаться сегодня. К тому же в уходящем году отмечались юбилеи у целого ряда выдающихся деятелей: 350 лет Петру I, 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского, 225 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля и так далее.
Ранее Лайф писал, что американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года. Подчёркивается, что оно хоть и является одним из самых древних в английском языке, однако стало причиной общественных дискуссий в этом году.
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ТАСС / Сергей Савостьянов