Психолог объяснила, как после новогоднего застолья не обнаружить в себе лишние килограммы

Чтобы не переедать в новогодние праздники и избежать набора лишних килограммов, лучше всего не начинать застолье голодным и употреблять алкогольные напитки в меру. Эти и другие советы в беседе с Лайфом дала психолог Вера Афанасьева.

Психолог Вера Афанасьева. © Фото предоставлено Лайфу

Она рекомендовала не пропускать завтрак и обед перед праздничным застольем в надежде "освободить место". Так можно лишь нагулять аппетит и во время ужина закидывать в себя всё подряд со стола.

"До мероприятия обязательно полноценно завтракайте и обедайте, а к застолью подходите слегка голодными. Это позволит получить удовольствие от пищи и вовремя остановиться", — сказала она.

Психолог рекомендовала умеренно употреблять алкоголь, поскольку он разжигает аппетит и отключает осознанность. Она также посоветовала разделить еду на праздничную и на ту, что присутствует в рационе каждый день. Нет смысла налегать на колбасу и котлеты, которые доступны в любой другой день.

"Однако часто праздничную еду мы наделяем особым смыслом. Но давайте будем честны с собой: Новый год — это не единственная возможность поесть оливье и селёдку под шубой. В любой другой день в году мы можем купить или приготовить большинство присутствующих блюд на столе. Это просто еда, не наделяйте её чрезмерным смыслом", — отметила эксперт.

Афанасьева посоветовала отказываться от дополнительной порции блюда при ощущении сытости. Также следует проводить праздник в активном движении, а не только употребляя еду. Принимать пищу лучше медленно и не набрасываться на неё, поскольку мероприятие всё равно будет длиться долго. В определённых случаях можно попросить хозяев дома завернуть какое-то блюдо с собой. Так они не обидятся, что гости его не попробовали, и избавятся от соблазна начать переедать следующим утром.