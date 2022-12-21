Врач рассказала, как защитить себя и близких от "самого страшного гриппа десятилетия"

Россиян может ждать один из худших за последние годы сезонов гриппа. Об этом заявил заслуженный врач РФ Михаил Каган, отметив, что там, где "стихает" ковид, другие вирусы способны восстановиться. Как защитить себя и близких от болезни, в беседе с kp.ru рассказала профессор, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук Наталья Геппе. Эксперт напомнила о противовирусных препаратах, которые поддерживают иммунитет и помогают быстро справиться с симптомами инфекции.

"Уже более десяти лет педиатры применяют отечественный лекарственный препарат "Эргоферон", хорошо зарекомендовавший себя в лечении ОРВИ у детей, начиная с шести месяцев. Причём его использование возможно без уточнения возбудителя, так как препарат обладает широким спектром противовирусного действия и помогает справиться с лихорадкой и другими симптомами заболевания, включая насморк, чихание, кашель и боль в горле", — отметила она.

По словам специалиста, оградить ребёнка от вируса поможет правильное питание и употребление витаминов. Кроме того, малышу важно соблюдать режим дня и гулять не менее двух часов, заниматься спортом, а также закаливаться и использовать препараты, поддерживающие иммунитет. В свою очередь Каган подчеркнул, что ношение масок является эффективным и простым способом избежать инфекции, особенно когда риск заболеть возрастает.

Между тем в Минздраве напомнили, когда нужно вызывать врача на дом. Среди таких показаний — нехватка воздуха или затруднённое дыхание, тяжесть в груди или в животе, а также сильная рвота. Консультация со специалистом требуется, если у человека спустя неделю после болезни снова поднялась температура и усилился кашель — это может говорить об осложнениях.