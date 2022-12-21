В Москве четверо студентов переоделись в спецназовцев и похитили знакомого из-за долга
В Москве четверо студентов переоделись в спецназовцев Госнаркоконтроля и похитили знакомого, который вовремя не вернул им долг. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, студенты выяснили, что задолжавший им парень должен был получить свёрток с марихуаной на парковке одного из торговых центров на Ярославском шоссе. Вооружившись страйкбольным оружием и нацепив балаклавы, молодые люди приехали на место встречи на чёрном "кадилаке". На жертву они надели наручники и запихнули в салон. По пути "силовики" вымогали у парня 160 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела и обещали отпустить его на свободу. Однако в какой-то момент внедорожник остановили сотрудники ДПС, в итоге всех пассажиров увезли в отдел.
Ряжеными спецназовцами оказались студенты МФЮА, Российского технологического университета и ещё пары колледжей. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".
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