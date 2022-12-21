В Москве четверо студентов переоделись в спецназовцев и похитили знакомого из-за долга

По данным телеграм-канала, студенты выяснили, что задолжавший им парень должен был получить свёрток с марихуаной на парковке одного из торговых центров на Ярославском шоссе. Вооружившись страйкбольным оружием и нацепив балаклавы, молодые люди приехали на место встречи на чёрном "кадилаке". На жертву они надели наручники и запихнули в салон. По пути "силовики" вымогали у парня 160 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела и обещали отпустить его на свободу. Однако в какой-то момент внедорожник остановили сотрудники ДПС, в итоге всех пассажиров увезли в отдел.