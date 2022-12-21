Футболистка молодёжки ЦСКА внезапно умерла на 18-м году жизни

Футболистка молодёжной команды ЦСКА Виктория Виноградова скоропостижно скончалась на 18-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба армейского клуба.

"Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь", — говорится в опубликованном некрологе.

Причины гибели молодой спортсменки, выступавшей на позиции вратаря, не сообщаются. В клубе уточнили, что Виноградова находилась в отпуске.