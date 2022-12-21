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21 декабря, 10:04
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Футболистка молодёжки ЦСКА внезапно умерла на 18-м году жизни

Женский ФК ЦСКА сообщил о смерти 17-летней голкиперши Вики Виноградовой

<p>Виктории Виноградовой было всего 17 лет. Фото<a href="https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/ushla-iz-zhizni-viktoriya-vinogradova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/ushla-iz-zhizni-viktoriya-vinogradova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт женского ФК ЦСКА</a></p>

Виктории Виноградовой было всего 17 лет. Фото © Сайт женского ФК ЦСКА

Футболистка молодёжной команды ЦСКА Виктория Виноградова скоропостижно скончалась на 18-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба армейского клуба.

"Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь", — говорится в опубликованном некрологе.

Причины гибели молодой спортсменки, выступавшей на позиции вратаря, не сообщаются. В клубе уточнили, что Виноградова находилась в отпуске.

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Марина Калегина

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