Футболистка молодёжки ЦСКА внезапно умерла на 18-м году жизни
Женский ФК ЦСКА сообщил о смерти 17-летней голкиперши Вики Виноградовой
Виктории Виноградовой было всего 17 лет. Фото © Сайт женского ФК ЦСКА
Футболистка молодёжной команды ЦСКА Виктория Виноградова скоропостижно скончалась на 18-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба армейского клуба.
"Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь", — говорится в опубликованном некрологе.
Причины гибели молодой спортсменки, выступавшей на позиции вратаря, не сообщаются. В клубе уточнили, что Виноградова находилась в отпуске.
Ранее Лайф рассказывал, как молодой баскетболист из России умер от удара током во время тренировки в Таиланде. 19-летний россиянин получил смертельный удар после того, как прислонился к фонарному столбу на спортивной площадке. Как оказалось, парень случайно задел туловищем оголённый электрический провод.