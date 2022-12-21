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21 декабря, 09:55

У Пескова нет информации о захвате офицеров ВСУ, причастных к казни российских солдат

Пресс-секретарь президента Песков не смог подтвердить захват офицеров ВСУ, причастных к расстрелу пленных в Макеевке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами в среду не смог подтвердить данные о захвате офицеров 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, причастных к расстрелу российских пленных в Макеевке. Представитель Кремля пояснил, что Владимир Путин лично получает от военных доклады о происходящем в зоне специальной военной операции.

"Я не знаю, насколько это достоверно. Доклады идут по линии военных Верховному главнокомандующему", — сказал он.

Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных

Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных

Напомним, что в конце ноября в Сети появилось видео с циничным расстрелом российских военнопленных. На кадрах украинские силовики окружили дом, заставили российских военнослужащих выйти из укрытий с поднятыми руками и лечь на землю, а потом расстреляли. Вторая видеозапись, которая также появилась в телеграм-каналах, был снята уже с коптера. На ней было видно, что те же самые солдаты лежат в том же дворе, но уже мёртвые. Всего речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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