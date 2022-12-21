У Пескова нет информации о захвате офицеров ВСУ, причастных к казни российских солдат

Напомним, что в конце ноября в Сети появилось видео с циничным расстрелом российских военнопленных. На кадрах украинские силовики окружили дом, заставили российских военнослужащих выйти из укрытий с поднятыми руками и лечь на землю, а потом расстреляли. Вторая видеозапись, которая также появилась в телеграм-каналах, был снята уже с коптера. На ней было видно, что те же самые солдаты лежат в том же дворе, но уже мёртвые. Всего речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент.