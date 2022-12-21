Песков заявил, что "Движению первых" ещё предстоит наработать авторитет

Российскому детскому движению "Движение первых" ещё предстоит большая работа по зарабатыванию авторитета в молодёжной среде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важное явление. Безусловно, движению ещё предстоит формироваться, ему предстоит нарабатывать авторитет среди детей и молодёжи. Это очень сложная задача, поэтому предстоит большая работа", — отметил представитель Кремля.