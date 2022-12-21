Песков заявил, что "Движению первых" ещё предстоит наработать авторитет
Российскому детскому движению "Движение первых" ещё предстоит большая работа по зарабатыванию авторитета в молодёжной среде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень важное явление. Безусловно, движению ещё предстоит формироваться, ему предстоит нарабатывать авторитет среди детей и молодёжи. Это очень сложная задача, поэтому предстоит большая работа", — отметил представитель Кремля.
При этом Песков не стал отвечать на вопрос, будут ли внуки президента участвовать в "Движении первых", назвав это сферой личной жизни главы государства.
Как сообщалось, в Москве с 18 по 20 декабря проходил первый съезд Российского движения детей и молодёжи. Он открылся под лозунгом "Мир детства = мир будущего". По итогам первого дня молодёжное объединение получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших. Главной целью проекта станет идея укрепления связей между поколениями, а также воспитание у молодёжи гражданственности и патриотизма.