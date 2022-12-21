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21 декабря, 09:55

Украина по-прежнему обладает потенциалом для создания "грязной бомбы", заявил постпред РФ

Постпред РФ в Вене Ульянов: Украина имеет возможность создать "грязную бомбу", угроза остаётся

Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу", есть соответствующая угроза. С таким заявлением в среду выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Конечно, теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу". Для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времён является продвинутой в ядерном отношении страной, обладает многими технологиями, знаниями", — отметил он на пресс-конференции.

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По словам Ульянова, он доверяет данным Министерства обороны РФ, которые говорят о том, что у Киева были планы создать такое оружие.

Ранее Лайф писал о том, что попадание в контайнмент с отработанным топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Об этом предупредил заместитель главы МАГАТЭ и руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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