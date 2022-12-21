Украина по-прежнему обладает потенциалом для создания "грязной бомбы", заявил постпред РФ
Постпред РФ в Вене Ульянов: Украина имеет возможность создать "грязную бомбу", угроза остаётся
Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу", есть соответствующая угроза. С таким заявлением в среду выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Конечно, теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу". Для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времён является продвинутой в ядерном отношении страной, обладает многими технологиями, знаниями", — отметил он на пресс-конференции.
По словам Ульянова, он доверяет данным Министерства обороны РФ, которые говорят о том, что у Киева были планы создать такое оружие.
Ранее Лайф писал о том, что попадание в контайнмент с отработанным топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Об этом предупредил заместитель главы МАГАТЭ и руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
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