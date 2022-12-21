Премьер Венгрии Орбан призвал Европу не втягиваться "по уши" в конфликт на Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года, призвал страны Европы дальше не втягиваться в конфликт на Украине. Со своей стороны он заверил, что Венгрия не собирается этого делать.

"Тот, кто обучает солдат и поставляет оружие, тот с головой окунулся в военные действия. Мы надеемся, что Европа не будет по уши в этой войне, и Венгрия не будет в неё вмешиваться", — сказал Орбан.

При этом глава венгерского кабмина добавил, что Будапешт оказывает и будет продолжать оказывать гуманитарную помощь украинским беженцам.