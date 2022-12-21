Депутат Матвейчев призвал запретить YouTube после блокировки его канала

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев сообщил Лайфу о блокировке своего канала на YouTube без возможности восстановления. Он заявил, что это связано с введёнными против него санкциями.

"Действительно, мой канал на YouTube заблокирован. Канал, который существовал много лет, лет 12, наверное. Может быть, там не очень большое количество подписчиков было, 26 тысяч, но это были подписчики, которые любят слушать большие длинные лекции, потому что у меня в основном лекционный материал. На канале было порядка 700 роликов, более 600 точно", — указал он.

По мнению депутата, такая блокировка показывает, что YouTube — это не нейтральная площадка, а оружие, которое применяется против РФ. Он выступает за блокировку данной платформы на территории страны.

"Я буду на своём рабочем месте в Госдуме как член комитета и везде выступать за блокировку YouTube. Потому что нельзя терпеть эти войска, информационные войска Google и YouTube должны на территории России перестать существовать", — добавил Матвейчев.

Он отметил, что замена этой платформе всё равно найдётся, и предложил фолловерам подписаться на его резервный канал, а также на страницу в Rutube.