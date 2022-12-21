Собянин: Нагрузка на поликлиники в Москве из-за ОРВИ и гриппа сейчас выше, чем в пандемию
Нагрузка на поликлиники Москвы из-за вспышки ОРВИ и гриппа превысила загруженность учреждений в период пандемии коронавируса в начале этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В начале года у нас в связи с "омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью, с учётом ковида, ОРВИ, тяжёлого гриппа, у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения", — отметил Собянин во время ежегодного отчёта о результатах работы в Мосгордуме.
По его словам, также рекордными стали объёмы госпитализации детей.
Напомним, вирус свиного гриппа выявлен уже в 86 регионах России, он является самым распространённым среди циркулирующих по стране. Эксперты считают, что сейчас наблюдается такой рост заболеваемости из-за ковида, так как за два года пандемии гриппом практически никто не болел и у людей значительно ослаб иммунитет к этому вирусу.
ТАСС / Евгений Софийчук