Собянин: Нагрузка на поликлиники в Москве из-за ОРВИ и гриппа сейчас выше, чем в пандемию

Нагрузка на поликлиники Москвы из-за вспышки ОРВИ и гриппа превысила загруженность учреждений в период пандемии коронавируса в начале этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В начале года у нас в связи с "омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью, с учётом ковида, ОРВИ, тяжёлого гриппа, у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения", — отметил Собянин во время ежегодного отчёта о результатах работы в Мосгордуме.