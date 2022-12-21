Учёные открыли редкий вид арктических пиявок, который может попасть в Красную книгу
Российские учёные открыли пять новых видов пиявок в Арктической зоне
Учёные открыли в Арктической зоне России пять новых видов и один род пресноводных пиявок и выяснили, что эти существа широко распространены не только на Юге, но и на Крайнем Севере. Об этом пишет RT.
Исследование на протяжении десяти лет проводили учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) и Санкт-Петербургского государственного университета. Биологи собирали образцы на территории Кольского полуострова, Малоземельской тундры, полуострова Канин, острова Колгуев, Большеземельской тундры, Полярного Урала, Ямала, Таймыра, плато Путораны, Колымского нагорья и Чукотки.
Благодаря исследованию стало известно, что в Арктической зоне обитает 14 видов плоских пиявок пяти родов. Полуостров Таймыр стал самой северной точкой, где исследователи обнаружили их. Самым необычным открытием стала пиявка гипербореомизон полярный. Она достигает двух сантиметров в длину и покрыта бугорками. Биологи назвали её реликтовой, очень древней.
"Удивительно, что она не была встречена никем из предшествующих учёных. Вероятная причина — этот вид обитает только на наиболее удалённых и труднодоступных территориях, таких как Колгуев и Путорана", — процитировал RT одного из авторов исследования — директора Центра имени академика Лавёрова и члена-корреспондента РАН Ивана Болотова.
Учёные предложили внести эту пиявку в Красную книгу как редкий вид. На данный момент специалисты не знают, чем она питается и как живёт. Её обнаружили в небольших водоёмах, где нет рыбы.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Аргентине обнаружили останки прежде не известного вида небольших динозавров, обитавших на планете 70 миллионов лет назад.
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