Учёные открыли редкий вид арктических пиявок, который может попасть в Красную книгу

Учёные открыли в Арктической зоне России пять новых видов и один род пресноводных пиявок и выяснили, что эти существа широко распространены не только на Юге, но и на Крайнем Севере. Об этом пишет RT.

Исследование на протяжении десяти лет проводили учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) и Санкт-Петербургского государственного университета. Биологи собирали образцы на территории Кольского полуострова, Малоземельской тундры, полуострова Канин, острова Колгуев, Большеземельской тундры, Полярного Урала, Ямала, Таймыра, плато Путораны, Колымского нагорья и Чукотки.

Благодаря исследованию стало известно, что в Арктической зоне обитает 14 видов плоских пиявок пяти родов. Полуостров Таймыр стал самой северной точкой, где исследователи обнаружили их. Самым необычным открытием стала пиявка гипербореомизон полярный. Она достигает двух сантиметров в длину и покрыта бугорками. Биологи назвали её реликтовой, очень древней.

"Удивительно, что она не была встречена никем из предшествующих учёных. Вероятная причина — этот вид обитает только на наиболее удалённых и труднодоступных территориях, таких как Колгуев и Путорана", — процитировал RT одного из авторов исследования — директора Центра имени академика Лавёрова и члена-корреспондента РАН Ивана Болотова.

Учёные предложили внести эту пиявку в Красную книгу как редкий вид. На данный момент специалисты не знают, чем она питается и как живёт. Её обнаружили в небольших водоёмах, где нет рыбы.