Игрушки Хаги Ваги могут обложить экосбором из-за найденного в них фенола
Популярные у детей игрушки Хаги Ваги, Сиреноголовые и Картун Кэт могут попасть под правила расширенной ответственности производителей (РОП), когда за их утилизацию будут отвечать сами компании, в том числе платить специальный экосбор. Об этом телеканалу "360" рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
По его словам, из-за многокомпонентного состава такие игрушки не подлежат утилизации, из-за чего, оказавшись никому не нужными, разлагаются на полигоне и выделяют вредные вещества, такие как фталаты, фенол, формальдегид, ртуть и свинец.
"Игрушки на данный момент не подпадают под РОП. Но они являются неперерабатываемыми товарами, не исключено, что в будущем они могут стать претендентами на попадание под экологическое регулирование", — заявил Буцаев.
В канун Нового года он призвал россиян быть внимательными при выборе игрушек для своих детей и не выбрасывать их на помойку после того, как чадо наиграется, а найти какое-то другое применение. Всему виной найденные в игрушках химические элементы, такие как фенол, которые могут быть особенно опасными при попадании в воду. Это может привести к тому, что впоследствии будут отравлены рыбы.
Напомним, что "Роскачество" выявило в составе игрушек Хаги Ваги токсичный фенол — практически во всех образцах. Для исследований были использованы игрушки 18 торговых марок, которые купили на различных площадках. На этом фоне общественное движение "Зов народа" запустило в Сети челлендж #stopхаггивагги с требованием запретить скандальные игрушки.
ТАСС / Эрик Романенко