Игрушки Хаги Ваги могут обложить экосбором из-за найденного в них фенола

Популярные у детей игрушки Хаги Ваги, Сиреноголовые и Картун Кэт могут попасть под правила расширенной ответственности производителей (РОП), когда за их утилизацию будут отвечать сами компании, в том числе платить специальный экосбор. Об этом телеканалу "360" рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, из-за многокомпонентного состава такие игрушки не подлежат утилизации, из-за чего, оказавшись никому не нужными, разлагаются на полигоне и выделяют вредные вещества, такие как фталаты, фенол, формальдегид, ртуть и свинец.

"Игрушки на данный момент не подпадают под РОП. Но они являются неперерабатываемыми товарами, не исключено, что в будущем они могут стать претендентами на попадание под экологическое регулирование", — заявил Буцаев.

В канун Нового года он призвал россиян быть внимательными при выборе игрушек для своих детей и не выбрасывать их на помойку после того, как чадо наиграется, а найти какое-то другое применение. Всему виной найденные в игрушках химические элементы, такие как фенол, которые могут быть особенно опасными при попадании в воду. Это может привести к тому, что впоследствии будут отравлены рыбы.