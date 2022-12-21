Коган заявил, что все рабочие контакты с ISU поддерживаются

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал, вернут ли россиян в ближайшее время на международные соревнования. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он отметил, что все рабочие контакты с ISU поддерживаются, совместная работа продолжается.

"Не люблю гадание на кофейной гуще. Вряд ли можно сейчас говорить, когда россияне вернутся на международную арену. <...> Вы знаете, что Федерация фигурного катания России не была исключена из международной федерации. Мы участвуем в тех мероприятиях, которые запланированы, поддерживаем контакты со многими национальными федерациями. Нет противоречий с большинством из них", — сказал Коган.

Он также отметил, что международная федерация смотрит, какое количество зрителей находится на трибунах на соревнованиях. По его словам, на многих этапах международной серии Гран-при не было полных трибун, но "это обычная история". Коган подчеркнул, что главное — показать, что российские спортсмены в любой момент готовы участвовать в соревнованиях.