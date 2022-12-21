Врач рассказала, как избежать алкогольных отравлений в новогодние праздники

Во время новогодних праздников лучше не употреблять спиртное на пустой желудок, поскольку такое застолье может обернуться алкогольным отравлением. Об этом в беседе с РИАМО предупредила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Также специалист не рекомендует пить много и быстро. Спиртные напитки, как указала медик, лучше употреблять малыми дозами и не смешивать с другими видами алкоголя. Вместе с тем Тананакина напомнила, что у злоупотребляющих спиртным в основном страдают печень, желудок и поджелудочная железа, которые участвуют в расщеплении молекул этанола.

"Именно эти органы чаще всего и страдают от последствий злоупотребления алкоголем, что приводит к алкоголизму, циррозу печени, панкреатиту", — добавила врач.