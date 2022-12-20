Гены "против алкоголизма" нашли у 10% русских

Гены, которые не дают развиться алкоголизму, есть примерно у 10% русских. Об этом рассказала "Газете.ru" доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

"Среди русских каждый десятый имеет такой мешающий пить ген. У китайцев и японцев гены мешают пить примерно 70% населения", — отметила эксперт.

Боринская пояснила, что гены регулируют переработку алкоголя в организме: если этиловый спирт превращается в токсичный ацетальдегид быстро, а он выводится медленно, то от спиртного человек удовольствия практически не получает, зато сталкивается с отравлением — головной болью, тошнотой и другими неприятными последствиями.

Люди с быстрым первым и медленным вторым этапом переработки этилового спирта не могут выпить много и поэтому защищены своей комбинацией генов от алкоголизма. При этом среди тех, кому гены мешают пить, примерно на 20% больше мужчин с высшим образованием.

"Наиболее простое объяснение: если пить вместо подготовки к экзаменам, шансы хорошо учиться и получить диплом снижаются. У женщин эффекты менее выражены, так как, по российским данным, они пьют примерно в четыре раза меньше, чем мужчины", — заключила Боринская.