Узнав об этих последствиях, вы передумаете есть бумажки с желаниями в новогоднюю ночь

Как известно, в новогоднюю ночь принято загадывать желание. Считается, что задуманное также сбудется, если под бой курантов съесть бумажку с его описанием и запить бокалом шампанского. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Татьяна Терехова в беседе с Лайфом рассказала, что этот ритуал может закончиться проблемами для организма.

"Безусловно, всё зависит и от размера бумажки, на которой вы напишете желание. Соответственно, если бумажка большого размера, то перевариваться она будет плохо. Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения", — сказала она.

Кроме того, не стоит забывать о том, что, как правило, новогодний стол — это изобилие майонезных салатов, мяса и другой тяжёлой пищи. К тому же практически всегда на этом празднике есть алкоголь. По словам врача, такой специфический продукт, как бумажка с пожеланием, может вызвать расстройство пищеварения, начиная от изжоги и тошноты, заканчивая рвотой и диареей.

"Как мне кажется, самый безопасный для здоровья способ — это проговорить про себя своё желание под бой курантов, не съедая бумажек с желанием, не запивая алкоголем, и пусть ваши желания сбываются", — резюмировала собеседница Лайфа.