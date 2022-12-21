Путин поставил задачу повысить боевые возможности ВКС РФ

"Важно повысить боевые возможности ВКС. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало повсеместным, и такой арсенал должен быть в отделениях, взводах, ротах. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в общую разведывательную сеть, и в ближайшее время возможность получать информацию с беспилотников должна появиться у каждого бойца. Прошу обратить внимание на это при доработке тактической экипировки личного состава", — заключил российский лидер.