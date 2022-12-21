Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 12:18

Путин поставил задачу повысить боевые возможности ВКС РФ

Боевые возможности Воздушно-космических сил России должны быть увеличены. Такую задачу поставил президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны в среду.

Глава государства поручил сделать упор на доступность беспилотных летательных аппаратов. Возможность получать информацию с беспилотников должна появиться у каждого бойца, подчеркнул Путин.

"Важно повысить боевые возможности ВКС. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало повсеместным, и такой арсенал должен быть в отделениях, взводах, ротах. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в общую разведывательную сеть, и в ближайшее время возможность получать информацию с беспилотников должна появиться у каждого бойца. Прошу обратить внимание на это при доработке тактической экипировки личного состава", — заключил российский лидер.

Путин: Военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены

Путин: Военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены

Ранее Лайф писал, что президент Путин начал выступление на расширенной коллегии Министерства обороны с минуты молчания в память о погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров