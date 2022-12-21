Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес

Оборонное ведомство страны должно внимательно относиться к гражданским инициативам и учитывать критику в свой адрес, в том числе эмоциональную. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы, а проблемы в такой большой сложной работе, безусловно, всегда появляются, такая реакция может быть эмоциональной, но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение", — подчеркнул глава государства.